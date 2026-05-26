Работодателей обяжут страховать работающих подростков в Казахстане

В Казахстане готовят поправки в Трудовой кодекс для усиления защиты работающих подростков, которые предусматривают обязательное страхование несовершеннолетних работников, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил глава ведомства Аскарбек Ертаев, изменения разрабатывают в рамках межведомственного плана мероприятий, который реализуют с начала 2026 года. Поправки планируют внести в Трудовой кодекс и закон об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей.

В ведомстве отметили, что сейчас законодательство уже ограничивает продолжительность рабочего времени для подростков, запрещает работу в ночное время и на опасных производствах, а также требует согласия родителей на труд несовершеннолетних.

Вместе с тем исследование, проведенное с октября прошлого года по апрель 2026 года среди почти 100 тысяч детей и родителей, выявило ряд вопросов.

— Более 70% подростков трудятся без официального трудового договора. До 51% подростков работают вечером или ночью. 10% подростков сталкиваются с нерегулярными выплатами или отсутствием оплаты, — сообщил министр на заседании Правительства.

Согласно результатам опроса, 16,2% учащихся уже имеют базовый опыт работы. Основной мотивацией подростков стали карманные расходы и помощь семье.

В этой связи в закон предлагают ввести следующие поправки:

Повысить ответственность работодателей за обеспечение безопасных условий труда несовершеннолетних, включая обязательное страхование от несчастных случаев; Закрепить права несовершеннолетних на получение страховой защиты; Определить допустимые и недопустимые форм занятости несовершеннолетних, с учетом возраста, характера выполняемой работы и требований безопасности.

Кроме того, в стране планируют усилить контроль за трудом несовершеннолетних. Мониторинг занятости будут вести в цифровом формате через Карту трудовых рисков на предприятиях с численностью более 10 работников, а особое внимание уделят строительству, сельскому хозяйству и сфере услуг, где выше риск неформальной занятости.

Параллельно министерство намерено усилить разъяснительную работу среди родителей по вопросам трудовых прав детей, возрастных ограничений и гарантий безопасности. Основной целью изменений в ведомстве называют вывод подростковой занятости из неформального сектора и создание единых правил контроля и профилактики нарушений.

Ранее сообщалось, что летом 2026 года 98 900 студентов пройдут педагогическую практику и будут временно трудоустроены на базе пришкольных и сезонных центров.