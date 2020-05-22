Работодателей обязали выплатить своим сотрудникам 42 500 тенге в случае простоя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане работодатели согласно новой статье Трудового кодекса должны выплачивать работнику минимальную зарплату (МЗП) 42 500 тенге в случае простоя. Об этом сообщила главный городской инспектор труда Айнур Мукажанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если поступит заявление от граждан в управление социального благосостояния о том, что ему не выплатили минимальную заработную плату во время простоя (из-за карантина) на сегодня, то мы будем вынуждены проверить, выявить этот факт. Это предусматривает административное наказание в виде штрафов. Малый бизнес за невыплату и задержку заработной платы должен будет выплатить 60 МРП штрафа, средний бизнес - 100 МРП и крупный бизнес - 150 МРП. Это в случае, если мы выявим по заявлению невыплаты зарплаты», - сообщила главный городской инспектор труда Айнур Мукажанова.

Она уточнила, что согласно статье 112, работодатель обязан оформлять вынужденный простой.

«Если работники оказались в ситуации, когда им не выплачивают минимальную заработную плату, то они могут обратиться в управление по адресу Кунаева, 122», - добавила она.

Директор Палаты предпринимателей города Алматы Нариман Абильшаиков заявил, что простой является вынужденным из-за карантина и не все могут платить работникам минимальную зарплату.

«Здесь надо понимать, что простой происходит не по вине работодателя, а с учетом того, что действует режим карантина. Соответственно, много предложений, жалоб по этому поводу поступает (от предпринимателей). Инициативная группа уже вышла с предложением в министерства нацэкономики, труда о внесении дополнений в данную статью для предоставления им льготного периода для выплаты заработной платы за этот период. Если в течение года ситуация стабилизируется, и предприниматель восстановит всех своих сотрудников, то предоставить ему льготы, субсидии. Сейчас такой механизм Минтруда совместно с Национальной палатой рассматривают. Я думаю, что в ближайшее время будет комментарий», - пояснил он.

Как сообщалось, Президент РК подписал закон об изменениях в законодательстве по вопросам труда.