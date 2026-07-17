Работодатель не вправе навязывать дополнительную работу — Минтруда Казахстана

Работодатель не вправе в одностороннем порядке обязать сотрудника выполнять дополнительную работу без его согласия и соответствующего оформления. Об этом на площадке Службы коммуникаций города Астаны сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента Комитета государственной инспекции труда и социальной защиты населения Мурат Шакенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в трудовой практике нередко возникают ситуации, когда сотрудники фактически выполняют обязанности временно отсутствующих работников или совмещают несколько должностей без надлежащего оформления и дополнительной оплаты.

— Одним из основных принципов трудового законодательства является добровольность изменения трудовой функции работника. Работодатель не вправе в одностороннем порядке обязать работника выполнять дополнительную работу без соответствующего оформления и его согласия, — отметил Мурат Шакенов.

Он пояснил, что совмещение должностей и совместительство — разные формы организации труда.

При совместительстве работник выполняет другую регулярную оплачиваемую работу в свободное от основной работы время. В этом случае с ним заключается отдельный трудовой договор.

Совмещение должностей, напротив, предполагает выполнение дополнительной работы в течение установленного рабочего времени без освобождения от основных обязанностей. За такую работу работнику должна производиться доплата, размер которой определяется по соглашению между работодателем и работником.

Ранее сообщалось, что работа по совместительству не должна приводить к превышению установленной продолжительности рабочего времени. Согласно требованиям трудового законодательства, продолжительность работы по совместительству не может превышать четырех часов в день сверх основной работы, а общая продолжительность рабочего времени — 12 часов в сутки.

Напомним, в Казахстане за первые пять месяцев 2026 года выявлено 3,7 тыс. нарушений трудового законодательства.