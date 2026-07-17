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    Совместительство — не повод работать без ограничений: что важно знать сотрудникам

    Работа по совместительству не должна приводить к превышению установленных норм рабочего времени и нарушению прав сотрудников. О гарантиях и ограничениях для работников рассказал и. о. руководителя Департамента Комитета государственной инспекции труда и социальной защиты населения Мурат Шакенов на пресс-конференции в СЦК, передает агентство Kazinform.

    Офисный работник қызметкер офис қол кеңсе
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По его словам, при оформлении совместительства необходимо соблюдать требования трудового законодательства, в том числе по продолжительности рабочего времени, оплате труда и предоставлению отдыха.

    — Продолжительность работы по совместительству не должна превышать четырех часов в день сверх основной работы, а общая продолжительность рабочего времени не должна превышать двенадцати часов в сутки, — отметил Мурат Шакенов.

    Он подчеркнул, что работникам важно внимательно изучать документы перед подписанием и требовать письменного оформления дополнительной работы.

    — Работникам необходимо знать свои права на доплату и отдых, внимательно изучать документы перед подписанием и требовать оформления дополнительной работы в письменном виде, — сказал спикер.

    Также Шакенов напомнил, что сотрудники, работающие по совместительству, имеют право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы.

    По словам представителя ведомства, задача государственного контроля заключается не только в выявлении нарушений, но и в их предупреждении — через разъяснение требований законодательства и консультирование работодателей.

    — Только совместными усилиями работодателей, работников и государственных органов возможно обеспечить безопасные, справедливые и законные условия труда, — заключил Мурат Шакенов.

    В прошлом году в Казахстане 494 предприятия оштрафовали на 470,7 млн тенге за нарушения трудовых прав работников.

    Минтруда и соцзащиты РК Работа Права человека Отпуск
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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