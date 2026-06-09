Работница лишилась руки на производстве в Костанае

В Костанае продолжается расследование несчастного случая на рыбном предприятии, где работница получила тяжелую травму. В инспекции труда объяснили, когда была создана специальная комиссия и как проходит расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

В областных СМИ сообщалось, что работница перерабатывающего предприятия получила тяжелую производственную травму во время работы с промышленной мясорубкой — женщине полностью оторвало правую руку.

Как заявили в ведомстве в ответ на запрос Kazinform, сообщение о несчастном случае поступило в департамент 8 мая 2026 года. Согласно требованиям Трудового кодекса, специальному расследованию подлежат случаи, связанные с трудовой деятельностью, если работник получил тяжелую травму или погиб.

При этом специальная комиссия создается только после получения официального медицинского заключения о степени тяжести травмы. Такое заключение поступило в адрес департамента лишь 28 мая.

Уже на следующий день, 29 мая, приказом руководителя департамента была создана комиссия по специальному расследованию. В ее состав вошли государственный инспектор труда, представитель работодателя и представитель работников.

В настоящее время комиссия устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. После завершения расследования материалы будут направлены в органы полиции в соответствии с требованиями законодательства.

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