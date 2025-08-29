Работница АЗС похитила более 5 млн тенге в Таразе

Как выяснилось, девушка на протяжении длительного времени завышала цены на топливо и манипулировала отчетностью. Полученные через банковские терминалы деньги она снимала, а в расчетных документах устраивала хаос – удаляла или меняла выписки, не указывая даты и времени. Таким образом работнице удалось присвоить более 5 млн тенге.

Когда махинации вскрылись, оператор полностью признала вину и частично возместила ущерб – 500 тысяч тенге. На суде она попросила не лишать ее свободы.

Суд квалифицировал действия подсудимой по пункту 1 части 3 статьи 189 УК РК («Хищение вверенного имущества в крупном размере»). Ей грозило от двух до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С учетом смягчающих обстоятельств женщине назначили 3,5 года лишения свободы. Однако по Закону «Об амнистии», принятому к 30-летию Конституции, срок был сокращен на 20% — до 2 лет 9 месяцев. Кроме того, наказание признали условным по статье 63 УК РК.

Суд №2 города Тараза также удовлетворил гражданский иск от АЗС и взыскал с осужденной оставшуюся сумму ущерба – более 4,5 млн тенге.

