Работники Starbucks объявили «бессрочную» забастовку в США

Более тысячи бариста, входящих в профсоюз Starbucks Workers United, покинули рабочие места в более чем 40 городах страны. Причиной стали зашедшие в тупик переговоры с руководством компании о повышении зарплат и расширении льгот.

Акция стартовала в четверг и совпала с традиционным Red Cup Day — днем распродаж, когда клиенты получают бесплатные многоразовые чашки при заказе праздничных напитков. Обычно это мероприятие привлекает в кофейни больше посетителей.

По данным компании, сеть Starbucks насчитывает более 18 тысяч точек в США и Канаде, и забастовка пока оказывает ограниченное влияние. Однако профсоюз, представляющий около 550 заведений, предупреждает, что акция может стать крупнейшей в истории сети.

К забастовке присоединились магазины в Сиэтле, Нью-Йорке, Филадельфии, Далласе, Остине и Портленде. Некоторые точки уже закрылись на день. В соцсетях профсоюз призвал потребителей отказаться от покупок в Starbucks и поддержать работников.

Starbucks заявила, что средняя зарплата сотрудников составляет $19 в час, а для тех, кто работает более 20 часов в неделю, предусмотрены льготы — медицинская страховка, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и возможность бесплатного онлайн-обучения в Университете штата Аризона. Профсоюз утверждает, что стартовая ставка в большинстве штатов не превышает $15,25, а многие бариста заняты менее 20 часов в неделю.

— Тактика затягивания переговоров обычное явление в коллективных договорах. Но нынешняя ситуация показывает, что долгосрочная организация на низовом уровне усиливает позиции работников, — отметила Дженнифер Абруццо, бывший юрисконсульт Национального совета по трудовым отношениям, в интервью Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что житель Лос-Анджелеса получил $50 млн от Starbucks по решению суда.