Работники сферы культуры и спорта смогут стажироваться по программе «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Болашак» расширяет список категорий для стажировки казахстанцев. Теперь стажироваться в ведущих зарубежных организациях и вузах (например, New York Film Academy, University of the Arts London, Scuola Musicale di Milano и др.) смогут работники сферы культуры и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОН РК.

Артисты, режиссеры, художники, искусствоведы получат возможность на протяжении одного года обучаться по таким специальностям, как «Арт-менеджмент», «Дизайн. Живопись», «Дирижирование», «Искусствоведение», «Сценография» и др.

Специалисты сферы физической культуры и спорта смогут повысить квалификацию по таким направлениям, как «Спортивная психология», «Спортивная медицина», «Спортивное право».

«Раньше работники сферы культуры и спорта не могли стажироваться по программе «Болашак». Но для того, чтобы поддержать развитие этих сфер в стране, мы провели необходимую работу, и теперь у них есть возможность повысить свой профессиональный уровень в престижных зарубежных вузах и организациях. Что касается критериев, то претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее трех лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата о сдаче языковых экзаменов с результатом не менее уровня В1», – сообщил и.о. президента Центра международных программ МОН РК Данияр Мукитанов.

Отметим, что стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

Всего в 2021 году на стажировку работников сферы здравоохранения, культуры, спорта, педагогов, государственных служащих, инженеров-техников выделено 110 стипендий «Болашак».

Напомним, что прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии начался 4 мая и продлится до 28 октября. Ранее сообщалось, как будет проходить отбор и кто может пройти стажировку по программе «Болашак».