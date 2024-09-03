Работники нефтяных компаний Мангистау записали видеообращение к Президенту

Группа рабочих из Мангистауской области опубликовали видеобращение к Главе государства, где заверили в своей поддержке. Они считают, что их пытаются дискредитировать в глазах руководства страны и общества, передает корреспондент агентства Kazinform.

Члены отраслевого профсоюза работников топливно-энергетического комплекса заявили, что выполняют все поставленные перед ними задачи, однако их пытаются дискредитировать сторонние силы.

- Им это не удастся, потому что мы хотим заверить вас, что мы на вашей стороне и вместе с администрацией Президента. Просим вас не верить негативной информации о нас, которая доходит до вас. Вся эта информация ложная, – заявили они.

Среди обратившихся к Президенту также есть сотрудники Жанаозенского филиала «KMG-Security», которые также поддержали выступление рабочих ОЭК.

- Мы убеждены, что нет нерешаемых проблем. Мы готовы обсуждать и консультироваться по такому вопросу, ради жизни в процветающей стране, – говорится в обращении.

В свою очередь, строители компании Oil Construction Company из Мангистауской области начали свое обращение с благодарности Президенту. Они также собрались вместе для записи видео и указали, что некие внешние, негативно настроенные силы пытаются испортить их имидж и репутацию.

- Уважаемый господин Президент, в это трудное для страны время мы всегда с вами и поддерживаем вас. Мы, члены профсоюза, совместно с администрацией Президента постепенно решаем давно существующие проблемы и задачи, поставленные вами перед нами. Хотя внешние злые силы пытаются настроить нас друг против друга, им это не удастся. Потому что мы с вами, — заявили они.

Ранее заявили о своей поддержке Президента сотрудники Локального профсоюза работников ТОО «БУРГЫЛАУ», «ОзенМунайГаз», «КаламкасМунайГаз» и др.