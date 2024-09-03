Сотрудники нефтяных и нефтесервисных компаний Мангистау обратились к Президенту

Сотрудники нефтяных и нефтесервисных компаний записали видеообращение к Президенту Казахстана, передает агентство Kazinform.

- Уважаемые казахстанцы, уважаемый Президент. Мы, видя все положительные изменения в Мангистау, последовательно работаем над решением актуальных проблем и выполнением поставленных задач. Некоторые негативные силы пытаются посеять раздор, но им это не удастся, потому что мы едины и убеждены, что любые проблемы можно решить сообща. Мы стремимся к тому, чтобы завтра жить в процветающей стране. Мы поддерживаем Президента! — озвучил на видео Кулатаев Ержан от лица Локального профсоюза работников ТОО «БУРГЫЛАУ».

Заявили о своей поддержке и сотрудники «Мангистаумунайгаза».

— Сегодня вы объявили очередное Послание, направленное на повышение благосостояния народа Казахстана. Мы, нефтяники «Мангистаумунайгаза», чувствуя вашу постоянную поддержку, полностью поддерживаем ваши последние решения и поручения, связанные с Мангистауской областью. Осознавая сложность задачи по формированию Справедливого Казахстана, уверяем вас, что мы всегда будем с вами. Мы вместе! — отметили нефтяники в своем обращении.

Члены отраслевого профсоюза работников «Топливно-энергетического комплекса» заявили о постепенном решении давних проблем.

— Мы, нефтяники, благодарим вас за все хорошее, что вы делаете для нас. Некоторые силы пытаются посеять раздор,стремясь помешать работе. Но мы остаемся едины и поддерживаем вас. Только вместе мы сможем стать несокрушимыми. Мы считаем, что не существует проблемы, которую невозможно, совместно обсуждая, решить. Мы вместе! — отметили авторы обращения.

Сотрудники «ОзенМунайГаз» также заявили о том, что не позволят сторонним силам помешать общей работе.

С обращением выступили и работники «КаламкасМунайГаз», заявив о поддержке политики Президента страны и единства всех казахстанцев.