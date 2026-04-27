Работники МАЭК получили ожоги от соляной кислоты в Актау: стали известны подробности

— 23 апреля 2026 года в 10:30 в цехе № 1 ЗПДиПТВС ТОО МАЭК произошел несчастный случай с участием двух работников предприятия — Байсагенова Е.Н. и Карабалаева Е. А. Инцидент произошел в ходе выполнения работ по кислотной промывке конденсатора ГТПИ-3. Подача раствора соляной кислоты осуществлялась через шланг с использованием насоса для перекачки. После завершения работ и отключения насоса, при снятии шланга произошел выброс раствора кислоты, в результате чего брызги попали в область лица и глаз пострадавших, — сообщает Комитет государственной инспекции труда.

Оба работника были незамедлительно доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау для оказания медицинской помощи.

— О случившемся работодатель сообщил в департамент государственной инспекции труда в установленном порядке. В настоящее время ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм, — добавили в Комитете государственной инспекции труда.

Начато специальное расследование с участием государственного инспектора труда.

— По результатам первичного медицинского осмотра установлено, что состояние работников Байсагенова Е.Н. и Карабалаева Е.А. оценивается как удовлетворительное. У Байсагенова Е.Н. при осмотре признаков повреждения органов зрения не выявлено, состояние глаз — без отклонений, в связи с чем он был отпущен без госпитализации. Состояние Карабалаева Е.А. также оценивается как удовлетворительное. Вместе с тем, в целях дополнительного обследования он принял решение пройти углубленный осмотр в специализированном офтальмологическом учреждении в Алматы, в связи с чем планирует вылет в указанный город, — сообщили о состоянии пострадавших работников в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Отмечается, что оба работника на момент составления справки находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни и здоровью не установлено.

