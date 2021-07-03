Работники костанайских предприятий массово вакцинируются от COVID-19

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В создании коллективного иммунитета важен каждый. Так считает директор карасуского ТОО «Ак-Кайын К» Петр Сокол, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

На костанайских предприятиях проходит массовая вакцинация сотрудников против коронавируса

Именно поэтому предприниматель Петр Сокол получил прививку от коронавируса сам и предоставил эту возможность всем работникам своего предприятия, организовав транспорт в райцентр из села Павловское.

«У нас работают 86 человек. Вакцину получили почти 100% коллектива, не считая тех, у кого имеются противопоказания. Первый компонент получали в районной больнице. Главный врач Владимир Владимирович Голубев пошел нам на встречу – никакого ожидания и очередей. Сказал, что можем обращаться в любое время дня и ночи. Второй компонент получали уже непосредственно на предприятии. Люди у нас все ответственные. Понимают, что с пандемией нужно бороться сообща. Так что, никого не уговаривали, это был осознанный выбор каждого», - говорит Петр Сокол.

Такой же позиции придерживается директор ресторанно-гостиничного комплекса «Глория» Гульвира Кудайкулова. Предпринимательница и ее коллектив получили вакцину одними из первых в городе – еще в апреле этого года.

«Решение мы принимали вместе на коллективном собрании. Мы работаем в сфере общепита и должны подходить к своему здоровью и здоровью своих клиентов со всей ответственностью», - считает Гульвира Кудайкулова.

По словам директора Палаты предпринимателей Костанайской области Мурата Абенова, свою лепту в создание коллективного иммунитета вносят как крупные, так и мелкие предприятия области.

«Сейчас вакцинация идет более высокими темпами. Этому способствует эффективная разъяснительная работа среди населения. Хочу напомнить, что 2 июля вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача РК, согласно которому вводится в действие норма по ограничению допуска на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19. Мы разделяем обеспокоенность бизнеса насчет сжатых сроков вакцинации и считаем, что нужно исходить из реалий. В свою очередь медики идут навстречу крупным предприятиям и готовы предоставить мобильные группы для вакцинации без отрыва от производства», - резюмировал Мурат Абенов.