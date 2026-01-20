Работники филиала КТЖ получили по семь лет колонии за взятки в Павлодаре

Уголовное дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара. Установлено, что в период с февраля по апрель 2025 года руководитель отделения магистральной сети и начальник дистанции электроснабжения путем вымогательства получили 2,7 миллиона тенге взятки. ТОО занималось электромонтажными работами га станции Аксу-1

— Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами. Приговором суда руководитель отделения признан виновным по статье 366 части 3 пунктам 1,2,4 Уголовного Кодекса, начальник дистанции признан виновным по статье 366 части 3 пунктам 1,2 и каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, — сообщили в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара.

Стоит отметить, руководителю отделения также вменили факт за 2021 год. Установлено, что он получил от своего подчиненного офисное кресло, стоимостью почти 57 тысяч тенге.

