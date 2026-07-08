Могут ли казахстанцам отказать в прохождении скрининга — разъяснение госинспекции

Работники в Казахстане имеют право на оплачиваемый социальный отпуск для прохождения скрининговых исследований. Подробности в материале корреспондента агентства Kazinform.

О том, какие гарантии предусмотрены трудовым законодательством и какие обязанности возложены на работодателей, рассказал и. о. руководителя департамента госинспекции труда по Астане Мурат Шакенов на брифинге в столичной службе коммуникаций.

По его словам, государством предусмотрены меры, направленные на создание условий для своевременного прохождения гражданами профилактических медицинских обследований и скринингов.

Мурат Шакенов напомнил, что Трудовым кодексом предусмотрены дополнительные социальные гарантии для работников, проходящих скрининговые исследования.

— Подпунктом 26-1 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса предусмотрена обязанность работодателя предоставлять работнику отпуск для прохождения скрининговых исследований с сохранением места работы и средней заработной платы в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения, — пояснил спикер.

Фото: Kazinform

Кроме того, в соответствии со статьей 87 Трудового кодекса такой отпуск относится к социальным и предоставляется работнику не более чем на три рабочих дня в течение календарного года.

Как отметил Мурат Шакенов, период нахождения в таком отпуске засчитывается в трудовой стаж, а его предоставление оформляется актом работодателя. Скрининговые исследования проводятся бесплатно для лиц, входящих в соответствующие целевые группы.

— Работодатели обязаны создавать необходимые условия для прохождения работниками таких обследований и беспрепятственно освобождать их от работы на время прохождения скрининга с сохранением средней заработной платы, — подчеркнул представитель госинспекции.

Вместе с тем, по словам спикера, на практике встречаются случаи, когда работодатели отказывают в предоставлении такого отпуска, требуют проходить обследование исключительно в выходной день либо предлагают оформить отпуск без сохранения заработной платы.

— Подобные действия противоречат требованиям трудового законодательства и нарушают гарантированные права работников, — заявил Мурат Шакенов.

В завершение он рекомендовал работодателям своевременно информировать сотрудников об их праве на социальный отпуск для прохождения скрининговых исследований, определить внутренний порядок его оформления, обеспечивать документальное сопровождение и не допускать необоснованных отказов в предоставлении такого отпуска.

Напомним, уровень охвата скрининговыми программами в Казахстане вырос на 25%. Обследования на наиболее опасные онкологические заболевания стали полностью бесплатными для всех граждан, независимо от статуса в системе ОСМС.