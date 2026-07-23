Работникам колледжа в Костанайской области не выплачивали отпускные — вмешалась прокуратура

Восемь бывших работников профессионально-технического колледжа Мендыкаринского района получили компенсации за неиспользованный отпуск после проверки прокуратуры. Общая сумма выплат составила 200 тыс. теңге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Прокуратура Мендыкаринского района в ходе надзорной деятельности выявила системные нарушения в профессионально-техническом колледже.

Установлено, что при увольнении восьми работников, вопреки требованиям трудового законодательства, им не были начислены и выплачены компенсации за неиспользованные дни ежегодного трудового отпуска. Общая сумма задолженности составила 200 тыс. теңге.

Кроме того, проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в помещениях для практических занятий и лабораторных работ, а также в медицинском кабинете и обеденном зале пищеблока.

По акту прокурорского надзора все нарушения устранены. Права восьми работников восстановлены, причитающиеся им компенсации выплачены в полном объеме. За допущенные нарушения шесть должностных лиц колледжа привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура обновила правила рассмотрения обращений граждан.