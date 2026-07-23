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    Работникам колледжа в Костанайской области не выплачивали отпускные — вмешалась прокуратура

    Восемь бывших работников профессионально-технического колледжа Мендыкаринского района получили компенсации за неиспользованный отпуск после проверки прокуратуры. Общая сумма выплат составила 200 тыс. теңге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

    Работникам колледжа в Костанайской области не выплачивали отпускные — вмешалась прокуратура
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Прокуратура Мендыкаринского района в ходе надзорной деятельности выявила системные нарушения в профессионально-техническом колледже.

    Установлено, что при увольнении восьми работников, вопреки требованиям трудового законодательства, им не были начислены и выплачены компенсации за неиспользованные дни ежегодного трудового отпуска. Общая сумма задолженности составила 200 тыс. теңге.

    Кроме того, проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в помещениях для практических занятий и лабораторных работ, а также в медицинском кабинете и обеденном зале пищеблока.

    По акту прокурорского надзора все нарушения устранены. Права восьми работников восстановлены, причитающиеся им компенсации выплачены в полном объеме. За допущенные нарушения шесть должностных лиц колледжа привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура обновила правила рассмотрения обращений граждан.

    Регионы Казахстана Костанайская область Нарушения Права человека Прокуратура
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор