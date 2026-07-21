Генпрокуратура Казахстана обновила правила рассмотрения обращений граждан

Генеральный прокурор Казахстана внес изменения в Инструкцию по рассмотрению обращений и Правила личного приема граждан в органах прокуратуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поправки направлены на приведение документов в соответствие с новой Конституцией и Цифровым кодексом РК.

Согласно изменениям, обращения, поступающие на бумаге, через Call-центр или цифровые сервисы, будут регистрироваться в день поступления в единой цифровой системе. Первичные обращения должны направляться для рассмотрения в компетентные органы не позднее трех рабочих дней с обязательным уведомлением заявителя.

Также уточнен порядок рассмотрения депутатских запросов — они должны рассматриваться в течение одного месяца. Сообщения о грубых нарушениях закона, массовом ущемлении прав граждан или резонансных случаях теперь могут проверяться с выездом сотрудников прокуратуры в регионы по решению Генерального прокурора или его заместителей.

Поправками закреплены новые правила личного приема. В следственных изоляторах, изоляторах временного содержания и других специальных учреждениях дежурные прокуроры обязаны проводить прием граждан не реже одного раза в неделю. Все обращения и результаты приема будут фиксироваться в цифровых системах прокуратуры.

Кроме того, обновлены правила ведения специальных учетов, применения научно-технических средств при следственных действиях, проведения конкурсов на руководящие должности в органах прокуратуры и ряд других нормативных актов.

Приказ вступает в силу 26 июля 2026 года.

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