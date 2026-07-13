Генпрокуратура утвердила правила формирования реестра проблем инвесторов

В Казахстане утвердили Правила формирования и ведения реестра системных проблем инвесторов. Соответствующий приказ Генерального прокурора вводится в действие с 21 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, реестр будет формироваться и вестись в электронном формате с последующим размещением в Национальном центре информации.

В реестр будут включаться проблемы, которые затрагивают права и интересы двух и более инвесторов либо создают риск их нарушения, носят системный характер, связаны с пробелами или противоречиями в законодательстве либо не могут быть устранены в рамках решения индивидуального случая без изменения действующих правил и процедур.

При этом вопросы, касающиеся исключительно отдельных жалоб конкретных инвесторов, к системным проблемам относиться не будут.

Формирование реестра будет осуществляться на основе анализа обращений инвесторов, результатов проверок, сопровождения инвестиционных проектов, мониторинга исполнения обязательств государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора, изучения судебной и административной практики, анализа нормативных правовых актов, а также сведений из открытых источников.

Кроме того, информация для включения в реестр может поступать от структурных подразделений Генеральной прокуратуры, центральных и местных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», субъектов квазигосударственного сектора и других заинтересованных организаций.

Уполномоченный орган обязан рассмотреть поступившие материалы в течение 15 рабочих дней. По итогам рассмотрения принимается решение о включении проблемы в реестр либо выносится мотивированный отказ.

Если основанием для рассмотрения является обращение физического или юридического лица, оно будет рассматриваться в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приказ генерального прокурора вводится в действие 21 июля 2026 года.

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