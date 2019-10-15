Работника АЗС избили и ограбили в Туркестанской области
ЖЕТЫСАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в ограблении сотрудника АЗС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
Ночью, примерно в 03:30, в Жетысайский РОП позвонил оператор одной из газозаправочных станций, расположенных в районе. Мужчина сообщил, что на него напали неизвестные лица, избили и забрали из карманов деньги. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Жетысайского РОП по статье «Грабеж» УК РК. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 30 тыс. тенге.
После поступления заявления районные полицейские сразу же приступили к оперативным мероприятиям и начали досудебное расследование. Оперативники провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и жителей района, а также предприняли другие необходимые мероприятия. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых – жителей г. Жетысай. Установлено, что один из задержанных ранее в 2011 году был осужден по уголовной статье «Грабеж».
Как выяснило следствие, один из работников АЗС оказался родственником одного из подозреваемых, которому тот должен был денег. Подозреваемый в нетрезвом состоянии решил вернуть долг и вместе с подельником пришел на газозаправочную станцию. Однако, не найдя родственника, они напали на другого оператора, работавшего в тот день. Избили и силой забрали деньги.
На сегодняшний день собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд для принятия процессуального решения.
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