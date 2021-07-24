Работник районного акимата в Туркестанской области осужден за получение «отката» в 30 млн тенге

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Отдела ЖКХ акимата Келесского района осужден на 11 лет и 3 месяца за получение «отката» в 30 млн тенге от строительной компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

« 14.07.2021 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области к 11 годам 3 месяцам лишения свободы осужден руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата Келеского района Туркестанской области Кенегесов А.С. (ст.24 ч.3-ст.366 ч.4 УК)», - говорится в сообщении.

Глава Отдела ЖКХ района подозревался в получении 8 июня 2020 года взятки от директора компании в сумме 30 млн тенге в качестве 1% отката от суммы договора государственной закупки по строительству вспомогательной станции на общую сумму 3 млрд тенге.