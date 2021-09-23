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    14:15, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Работник автомойки похитил машину клиента и попал в ДТП в Кентау

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    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Работник автомойки похитил машину клиента и попал на ней в ДТП в Кентау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные угнали у него с автомойки автомобиль Toyota. Стоимость похищенного транспортного средства составила около 13 миллионов тенге.

    Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили очевидцев и приняли другие неотложные меры. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение трех-четырех часов задержали подозреваемого, который успел попасть в ДТП. Им оказался местный житель, один из работников указанной автомойки.
    Как выяснилось, молодой человек взял без разрешения автомашину клиента и решил покататься. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 200 УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится досудебное расследование.

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Туркестанская область
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