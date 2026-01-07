Работы по углублению устья реки Жайык, впадающей в Каспий, завершат в этом году

Эти работы были начаты в 2024 году с целью беспрепятственного пропуска паводковых вод в море.

Областной акимат приступил к работам без проектно-сметной документации, согласовав действия с профильными специалистами. Такое решение было принято по поручению акима области и в связи с объявлением в регионе чрезвычайной ситуации.

В 2024 году были проведены дноуглубительные работы. Согласно плану, участок протяженностью 13 километров должен был быть углублен до 3 метров при ширине 20 метров. Работы были выполнены, однако на трех километрах грунт вновь осел и перекрыл русло.

По словам руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурбергена Кусаинова, в результате дноуглубления в устье моря образовался искусственный канал.

— В тот период уровень Каспийского моря повысился, однако в целом из года в год море мелеет. Поэтому приходится продолжать удлинение канала реки Жайык. Грунт, извлеченный в ходе дноуглубительных работ, был уложен с одной стороны. При вывозе на обе стороны существовал риск размыва водой. По этой причине углубление канала проводилось с укреплением грунта с одной стороны. Результаты этой работы, думаю, жители увидели в прошлом году. Из моря пошла рыба, появились специальные суда, выходящие в море — для этого были созданы условия. В прошлом году работы со стороны моря были приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сильных волн и похолодания в конце года. Из-за помутнения воды 3 километра вновь заилились. В этом году подрядная организация выполнит восстановительные работы и завершит их, — отметил Нурберген Кусаинов.

В 2024 году подрядной организации был выплачен аванс в размере 700 млн тенге. В прошлом году подрядчику не было выплачено ни одного тенге. Подготовка проектно-сметной документации затянулась до конца года. Общая стоимость проекта составляет около 2 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что по прогнозам «Казгидромета», уровень Каспийского моря к 2050 году может снизиться на 5,5 метра.