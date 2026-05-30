Работы по модернизации Национального центрального музея завершены в Алматы

В Алматы завершены работы по обновлению системы вентиляции и кондиционирования Национального центрального музея Республики Казахстан, передает Kazinform.

По данным Министерства культуры и информации РК, работы проведены в рамках исполнения поручений Главы государства по сохранению историко-культурного наследия и развитию музейной инфраструктуры.

Обновление инженерной инфраструктуры имеет особое значение для одного из крупнейших музеев Центральной Азии. В фондах Национального центрального музея хранится более 300 тысяч экспонатов, включая археологические находки, рукописи, документы, предметы искусства и другие ценные свидетельства истории Казахстана.

— Современная система вентиляции и кондиционирования позволит обеспечить более стабильные условия хранения музейных ценностей, повысить качество экспозиционной работы и создать комфортную среду для посетителей, исследователей и специалистов музея. Для реализации проекта было привлечено специализированное подрядное предприятие. Проект реализован при благотворительной поддержке Фонда Булата Утемуратова. Работы начались в сентябре 2025 года и завершились 20 мая 2026 года, — отметили в Министерстве.

Напомним, исторический артефакт Золотой Орды передан в Нацмузей Казахстана.