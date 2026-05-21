Исторический артефакт Золотой Орды передан в Нацмузей Казахстана

Сегодня, 21 мая, уникальный женский халат эпохи Золотой Орды, найденный в мавзолее Болған ана и отреставрированный учеными, передан в Национальный музей Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан официально передал в Национальный музей Республики Казахстан уникальную историческую ценность — парадный женский халат эпохи Золотой Орды.

— Этот редкий артефакт был обнаружен в ходе археологических раскопок мавзолея Болған ана. Исследование данного памятника проводил казахстанский археолог Айбар Касенали. Найденный ценный предмет в 2019 году был принят в фонд университета, — сообщили в МНВО РК.

В течение нескольких лет специалисты Международной лаборатории консервации и реставрации культурного наследия «UMAI» Института археологических исследований проводили комплексные научные работы по всестороннему изучению, консервации и обеспечению долгосрочного хранения уникального текстильного изделия. Данный артефакт рассматривается как исключительно ценный исторический источник, связанный с культурным слоем элиты Улуса Джучи.

По данным Министерства, исследования осуществлялись под руководством археолога-реставратора Тетяны Крупы. Ученые детально проанализировали технологические особенности халата, научно изучили методы его изготовления и использованные материалы. В результате была создана точная научная реконструкция-копия артефакта, а также проведен полный комплекс консервационных мероприятий, направленных на сохранение оригинала. Сегодня эта реконструкция занимает важное место в экспозиции Улытауского музея.

— Реконструкция халата, принадлежавшего знатной женщине и найденного в мавзолее Болған ана, была представлена в качестве одного из ключевых экспонатов на международном симпозиуме «Золотая Орда — модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», который состоялся 19–20 мая в Астане с участием Президента Республики Казахстан, — отметили в ведомстве.

Участники международного форума — отечественные и зарубежные ученые и эксперты — дали высокую оценку работе павлодарских исследователей, подчеркнув ее научную и культурную значимость.

