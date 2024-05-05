Работы на шахте имени Костенко в Караганде возобновили после инцидента

В Караганде с 2:00 часов 3 мая возобновлены в штатном режиме работы на шахте имени Костенко, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет промышленной безопасности МЧС РК.

После проведения обследования места происшествия комиссией, в состав которой вошли представители АО «Qarmet» и руководство ДКПБ, было подтверждено, что угрозы жизни и здоровью людей больше нет.

Напомним, вечером 2 мая 2024 года на шахте имени Костенко угольного департамента АО «Qarmet» произошло возгорание в выработке 4 восточного конвейерного штрека К3. Персонал шахты немедленно принял меры по тушению пожара, и предварительно огонь был локализован к 20:00. На момент начала инцидента в шахте находились 194 человека.

После получения информации о происшествии был активирован план ликвидации аварии, и на место происшествия направлены 3 отделения горноспасателей ТОО «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба».

К 21:30 на поверхность были успешно эвакуированы 185 человек, однако для обеспечения жизнеобеспечения шахты были оставлены 9 человек.

Случай был классифицирован как «инцидент» и будет расследован организацией самостоятельно в соответствии со статьей 82 Закона РК «О гражданской защите».

Как сообщалось ранее, 28 октября 2023 года на шахте имени Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность были выведены 205 шахтеров. В результате взрыва погибли 46 человек и различные трудовые увечья получили 28 человек.

По факту ЧП на шахте имени Костенко Генпрокуратура начала уголовное расследование.

На место происшествия выезжал и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. По поручению Главы государства им оказана всеобъемлющая помощь.

АрселорМиттал Темиртау официально переименовали в QARMET.