Работают ли детсады в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В штабе по восстановлению жизнеобеспечения города ответили, работают ли дошкольные организации в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в городе все организации образования находятся на усиленном контроле. Министерством образования и науки РК продлены сроки зимних каникул для учащихся школ до 17 января, для студентов колледжей - до 24 января. В связи с режимом антитеррористических действий приостановлена работа всех дошкольных организаций города. О возобновлениях работ будет сообщено дополнительно», - сообщили в городском штабе.

Управление образования рекомендует не оставлять без присмотра детей и соблюдать меры безопасности, неукоснительно выполнять требования комендантского часа.

Консультативная поддержка оказывается по следующим номерам: 376 54 61; 8 702 439 95 38.

Отметим, в Алматы началась уборка после массовых беспорядков.

С 10 января по городу будут курсировать 11 маршрутов с 7:45 до 20:00.