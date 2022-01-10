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    00:43, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Работают ли детсады в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В штабе по восстановлению жизнеобеспечения города ответили, работают ли дошкольные организации в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в городе все организации образования находятся на усиленном контроле. Министерством образования и науки РК продлены сроки зимних каникул для учащихся школ до 17 января, для студентов колледжей - до 24 января. В связи с режимом антитеррористических действий приостановлена работа всех дошкольных организаций города. О возобновлениях работ будет сообщено дополнительно», - сообщили в городском штабе.

    Управление образования рекомендует не оставлять без присмотра детей и соблюдать меры безопасности, неукоснительно выполнять требования комендантского часа.

    Консультативная поддержка оказывается по следующим номерам: 376 54 61; 8 702 439 95 38.

    Отметим, в Алматы началась уборка после массовых беспорядков.

    С 10 января по городу будут курсировать 11 маршрутов с 7:45 до 20:00.

    Теги:
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