Работайте днём и ночью: Женис Касымбек побывал на проблемных объектах Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал на объектах, которые вызывают наиболее частые нарекания жителей областного центра. Глава региона лично посмотрел состояние дорог и строящихся объектов, и раскритиковал подрядчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Много нареканий карагандинцев вызывает ремонтируемая дорога по улице Магнитогорской. Ежедневно по ней ездят почти 200 тысяч человек. Поток жалоб горожан не остаётся без внимания акима области. Женис Касымбек проехал по Майкудуку и проверил состояние главной дороги этого жилого массива.

«Зимой не содержали и сейчас не содержите эту дорогу! Я не вижу работы. В феврале уже должны были мобилизоваться. Мы вам всё вовремя оплачиваем! Так почему все должны страдать из-за вас?! Работайте днём и ночью!» - раскритиковал подрядчика аким области.

Представитель подрядной компании объяснил сложившуюся ситуацию проблемами со специалистами. Но сейчас, по его словам, вопрос решён. И со следующей недели ремонт продолжится.

Жениса Касымбека возмутила и работа проектировщиков, которые не учли все нюансы. Автодорога сложная. И из-за участков пучинистой почвы пришлось готовить гораздо больше основания, чем планировалось.

Напомним, в прошлом году впервые за долгие годы начали реконструировать одну из самых длинных городских улиц протяжённостью почти 11 км. Работы на Магнитогорской должны завершить в этом году.

В ходе рабочей поездки по городу аким области побывал ещё на одном проблемном участке - в ЖК «Трилистник», дом №7, где встретился с инициативной группой жильцов. Они пожаловались на затяжное строительство и указали на недоделки в новостройке.

«Претензии жильцов обоснованные. К 20 апреля подрядчик обязуется исправить недочёты. Аким города с вами постоянно на связи. Я сам ещё раз контрольно сюда приеду. Всё, как положено по проекту, вам сделают», - пообещал жителям «Трилистника» Женис Касымбек.