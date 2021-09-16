Работать надо не ради отчётности, а ради людей - аким Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова прошло совещание по вопросам социальной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«С докладом о состоянии социальной сферы региона выступила заместитель акима области Бакытгуль Хаменова. Наряду с достижениями отрасли она осветила и проблемные вопросы. Например, отставание в графике строительства учреждений образования, большая очередь в детские сады, высокая материнская и детская смертность, нехватка медицинских кадров и другие. Бакытгуль Хаменова рассказала о принимаемых и планируемых мерах по решению этих проблем», - сообщает пресс-служба акима.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов акцентировал внимание руководителей управлений на некоторых упущениях. К примеру, из 9 школ, сдача в эксплуатацию которых планировалась к началу нового учебного года, введены в строй только 3. Из запланированных 13 дошкольных учреждений открылись всего 3. Это связано с недостатками в работе подрядчиков.

«В сфере медицины область испытывает дефицит в 120 врачах, и только 57% врачей охвачены социальной поддержкой. Необходимо построить объекты культуры по программам «Ауыл – ел бесігі», «Дорожная карта занятости». Конечно, у нас много достижений в спорте и культуре. Но только жители будут давать положительную оценку нашей работе»,- сказал аким, а кцентировав внимание на том, что работать надо не ради отчётности, а ради людей.

«Поэтому в каждом деле необходимо добиваться конкретных результатов», - отметил аким области Махамбет Досмухамбетов, поручив устранить выявленные недостатки и усилить работу.

Также он поставил ряд задач перед руководителями соответствующих отраслей: взять под контроль строительство запланированных объектов образования; укрепить медико-техническую базу области; внести конкретные предложения по решению проблемы нехватки медицинских кадров в регионе и оказанию социальной поддержки специалистам отрасли; решить проблему финансирования штатных единиц «инструктор по спорту» в 44 сельских округах; провести исследование, анализ фондов библиотек и других объектов культуры, состояния их материально-технической базы.



