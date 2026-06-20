Работа в ТРК Президента — это возможность реализовать себя — Кульзада Камарова

ТРК Президента отмечает 30-летний юбилей. За эти годы компания стала не только ведущей медиаструктурой страны, но и настоящей творческой лабораторией. Кульзада Камарова, которая много лет работала начальником управления по фильмопроизводству в Центре документального кино, рассказывает, как создавались фильмы, которые превращают хронику в живое свидетельство времени, и о тонкостях работы журналиста, передает корреспондент агентства Kazinform.

О профессионализме

Кульзада Камарова, которую журналистское сообщество больше знает как Клару Зейнулловну, пришла в ТРК Президента в 2009 году вовсе не новичком — за ее плечами был богатый опыт работы на областном телеканале. Но даже с этим багажом первое впечатление о ТРК, как вспоминает она, оказалось довольно сильным: поразил высокий уровень профессионализма коллектива и техническая оснащенность компании.

— На телевидении мы всегда мыслим визуальными категориями. И здесь умели из любой тусклой картинки сделать настоящую «конфетку», превратить сухой факт в живую историю. Ребята были по‑настоящему талантливые, и я была счастлива оказаться среди них, — вспоминает она.

Документалистика — это не просто фиксация факта, это всегда аналитика, история, взгляд вглубь. Было очень много зарубежных командировок, перед сотрудниками творческой группы стояла важная задача — показать события так, чтобы их значение было понятно самому простому обывателю.

Фото: Kazinform

Съемочная группа всегда выезжала за два‑три дня до начала официальной программы. Нужно время, чтобы собрать материал, почувствовать атмосферу, найти детали, которые притянут внимание зрителя. Именно эти нюансы делают картину живой, интересной и лишенной фальши.

— По сути с помощью документального кино мы рассказывали миру о Казахстане, а казахстанцам — о мире, открывали зрителю то, что обычно остается за рамкой официальной хроники, — говорит собеседница.

О коллективе

В кино работает такой принцип: зрителя нужно зацепить с первых минут. Если в первые две–три минуты не удалось удержать внимание, значит, провал — фильм не досмотрят до конца. А это десятки часов работы всей съемочной группы, и она просто пойдет насмарку, а зритель не увидит того, что ему хотели донести. Именно поэтому, даже отрабатывая официальные, протокольные мероприятия, журналист ищет нюансы, детали, которые способны сразу же притянуть взгляд и вызвать интерес.

— И в этом операторы и режиссеры ТРК были настоящими мастерами — они умели превращать первые кадры в крючок, который держал зрителя до конца. Я могу назвать целый ряд фильмов, ставших знаковыми для нашей документалистики: «Из сердца Евразии — в сердце Европы», «Казахстан — родина тюльпанов», «Чудо в степи», посвященный развитию Астаны. Каждый из них был не просто экранным произведением, а частью большой истории страны, ее памяти и пути, — вспоминает Кульзада Камарова.

Фото: Kazinform

Работа в кадре всегда была сложной и ответственной. Нужно точно знать, на что обратить внимание, уметь держаться, правильно выстраивать акценты, чтобы каждое слово и каждый жест выглядели органично. Это требовало не только профессионализма, но и внутренней собранности.

— Коллектив был сравнительно небольшой — всего 60–70 человек, но мы делали абсолютно все: от зарождения идеи до финального постпродакшна. Каждый этап проходил внутри команды, и именно это придавало работе цельность и особую атмосферу, — вспоминает Кульзада Камарова.

Отбор специалистов, желающих работать в ТРК, был всегда очень жестким.

— Случаев, чтобы кого-то взяли «по знакомству», по звонку, я не помню. Каждый сотрудник приходил в коллектив благодаря своему профессионализму и таланту. Чаще всего это был, что называется, штучный специалист, уникальный. Ведь работа, которую нужно было делать качественно и оперативно, требовала большой ответственности. В такой плотности мероприятий не было и нет места небрежности, неисполнительности, неумению, — отмечает Кульзада Камарова.

Об архиве

Современные технологии сделали телевидение легче, мобильнее, 20 лет назад все было иначе: тяжелые камеры, массивные штативы, но ТРК всегда шел в ногу со временем в техническом оснащении работы журналистов. Стремление быть первыми в качестве производимого контента диктовало необходимость постоянно обновлять оборудование и искать новые идеи.

Сегодня ТРК Президента — это современная медиаструктура, в состав которой входят международное информационное агентство «Казинформ», телеканалы Jibek Joly и Silk Way, киноканал Silk Way Cinema и радио Jibek Joly.

Однако даже сейчас телевидение невозможно без архива. Именно там хранится память о событиях, людях и эпохах, которые формировали облик страны. На период работы Кульзады Камаровой в ТРК пришлось начало оцифровки записей. Благодаря этой трудоемкой, кропотливой работе, использовать возможности документальной летописи страны может новой поколение творческих сотрудников ТРК.

Фото: Kazinform

— Работа в архивах была одной из самых увлекательных и ответственных частей нашей деятельности. Там хранились все наши фильмы, записи визитов, саммитов, встреч на высшем уровне. Для того, чтобы оцифровка была качественной, сотрудникам нужно было тщательно описывать каждую деталь: например, «розовые облака», «бегущие облака», «тульпан раскрывается» или «уже распущенный цветок». Конечно, работа эта очень трудозатратная, но эти нюансы помогали в последствии находить уникальные кадры, чтобы точно передать видение журналиста, — рассказывает собеседница.

ТРК Президента не просто фиксировал события, а создавал их образ для общества и истории. Саммит ОБСЕ, Азиада, Олимпийские игры — каждое из этих глобальных мероприятий становилось в документальных фильмах ТРК частью большой летописи страны.

— Мы показывали не только факт, но и смысл: укрепление международного авторитета, развитие спортивной инфраструктуры, включенность Казахстана в мировую культурную и спортивную повестку, — говорит Кульзада Камарова.

Так формировался взгляд, который помогал зрителю увидеть значение происходящего для будущего страны.

Кульзада Камарова сейчас на заслуженном отдыхе, но когда она вспоминает о годах работы в ТРК, можно понять, что журналистика в ее жизни всегда занимала важное место.

— Благодаря этой работе я увидела мир и побывала во многих странах Европы. Я мечтала попасть в Венецию, побывать в знаменитых театрах Европы — Ла Скала в Италии, Гранд‑опера во Франции, и эти мечты удалось осуществить. Но самой любимой страной навсегда осталась Бельгия, потому что именно туда была моя первая зарубежная командировка. Если бы мне предложили прожить жизнь заново, я бы выбрала тот же путь. Работа в ТРК Президента — это возможность реализовать себя, увидеть мир и гордиться своей работой, — говорит она.

Воспоминания ветерана казахстанского телевидения о том, как создавался технический прорыв в ТРК — читайте здесь.



Сто командировок и тысячи золотых кадров — закулисье хроник ТРК.