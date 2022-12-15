Работа ТЭЦ-1 в Семее возобновлена

15 Декабря 2022, 22:40

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Для возобновления работы были привлечены более ста специалистов ЧС и военные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата Абайской области.

Ремонтные работы на кабельных линиях топливоподачи производились силами ГКП «Теплокоммунэнерго» в количестве 20 человек, АО «ОЭСК» в количестве 8 человек, МЭПС 6 человек, «АзияПроэктМонтаж» 3 человек, ИП «Попов» 2 человек. Также работали специалисты отдела ЖКХ. Благодаря им работа объекта, которая обеспечивает теплом половину левого берега города, не была остановлена.

По информации пресс-службы МЧС РК, в 22:30 восстановительные работы по замене электрокабеля завершены, работа транспортерной системы подачи твердого топлива (угля) в котлоагрегаты возобновлена. Личный состав воинских частей убыл на места постоянной дислокации.

На данный момент мощность тепла увеличена, будут постепенно увеличиваться параметры подачи тепла. Руководство города и области посетило ТЭЦ-1 и держало под контролем ситуацию.

Напомним, 15 декабря в 00:34 на ТЭЦ-1 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. В 01:36 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. С 10:00 военнослужащими воинских частей министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме. Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео, как военнослужащие и спасатели подают вручную уголь в котлоагрегаты ТЭЦ, где вышел из строя электрокабель. К 21:00 15 декабря они подали 34 тонны угля.