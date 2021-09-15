Работа по завершению долгостроев оживилась в Аксу Павлодарской области

АКСУ. КАЗИНФОРМ - За последние 3–4 месяца в городе Аксу Павлодарской области наблюдается положительная динамика в решении проблем объектов незавершенного строительства. Об этом на совещании в облакимате сообщил руководитель управления градостроительного и земельного контроля региона Арман Бекбосынов, передает МИА «Казинформ».

«Строительство многоквартирного жилого дома на улице М. Ауэзова, - привел пример Бекбосынов. – Разработана проектно-сметная документация, получено архитектурно-планировочное задание, на стадии получения разрешительных документов для начала строительно-монтажных работ. Следует отметить, что за прошедший короткий период с последнего совещания, с 4 мая, положительная динамика в решении данных вопросов наблюдается в городе Аксу».

Всего в поле зрения руководства профильного управления 26 долгостроев по области. Большинство находится в Павлодаре, где за последнее время число объектов незавершенного строительство снизилось с 21 до 15. Арман Бекбосынов отчитался по каждому зданию: по части объектов возобновлено строительство, по другой части сменены собственники, где-то пришлось обращаться в суды с исками о понуждении к завершению строительства и сносу строений.

«В целом по области до конца года намечается вывести четыре объекта из перечня объектов-долгостроев. По 10 объектам имеется перспектива на 2022 год», - доложил глава УГЗК.

Кроме того, по инициативе органов градостроительного и земельного контроля Павлодарской области планируется внесение изменений в типовые правила благоустройства. Предполагаемые новшества предусматривают ответственность собственников за нарушение внешнего архитектурного облика.

«Поручаю обеспечить контроль за рассмотрением предложения о внесении изменений в Типовые правила благоустройства, с последующим дополнением в областные Правила благоустройства, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. - Важно не допустить образования новых долгостроев. Акимам Павлодара, Экибастуза и Аксу: провести мониторинг по выявлению новых объектов незавершенного строительства; совместно с МПС контролировать соблюдение правил благоустройства на территории долгостроев; при наличии оснований продолжить исковую работу по понуждению владельцев объектов незавершенного строительства к завершению работ».

Работа по сокращению числа объектов незавершенного строительства в Павлодарской области была начата по поручению главы региона Абылкаира Скакова и продолжается под его контролем. Местные власти ведут разъяснительную и консультативную работу с собственниками, содействуют в получении разрешительных и других документов, ищут инвесторов. Так, на месте некогда долгостроев сейчас возводят спортивные центры, жилые дома и субъекты малого бизнеса. По поручению Абылкаира Скакова в области также разработали программу развития строительной отрасли в регионе.