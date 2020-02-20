Работа по вводу студенческих общежитий идет с опережением плана – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по строительству студенческих общежитий рассказала вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По плану мы должны были ввести пять тыс. мест, но мы ввели 9 166 новых мест в общежитиях. В рамках реализации Пяти социальных инициатив Первого Президента Нурсултана Назарбаева было поручено до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий - не менее чем на 75 тыс. мест», - сказала Бибигуль Асылова на брифинге.

Вице-министр отметила, что для решения этой задачи поручено развернуть работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах ГЧП.

«Поэтому был предусмотрен комплекс мер по реализации данной инициативы, включая целевое строительство, а также применение принципов ГЧП. Решение этой задачи предусмотрено в поэтапном вводе мест. По плану в 2019 году - это было не менее пяти тыс. мест, в 2020 году предусмотрено введение не менее 20 тыс. мест, в 2021 году - не менее 45 тыс. мест. В 2022 году мы должны завершить эту задачу, то есть 75 тыс. мест мы должны ввести. С момента реализации инициативы осуществлен ввод 34 объектов, это 9 166 новых койко-мест в общежитиях», - уточнила Бибигуль Асылова.

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова подняла проблему нехватки общежитий в стране.

«Как известно, во всех регионах страны проблема потребности в студенческих общежитиях всегда была и остается актуальной. Для решения данной проблемы в рамках третьей социальной инициативы Елбасы было поручено до конца 2022 года ввести в эксплуатацию новые студенческие общежития на 75 тыс. мест путем их строительства на принципах ГЧП. Поэтапно первые пять тыс. мест должны были быть ведены в эксплуатацию в 2019 году, а оставшиеся 15 тыс. мест - в 2020-ом, 25 тыс. - в 2021-ом и 30 тыс. - в 2022 году», - сообщила Джамиля Нурманбетова в своем депутатском запросе на пленарном заседании палаты.