23 Мая 2022 22:02

Работа по восстановлению орошаемых земель идет в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Семь проектов по восстановлению орошаемых земель планируют реализовать в Карагандинской области в 2022 году. Дополнительно планируется ввести в оборот 2400 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Между тем, необходимо сохранить баланс и рационально использовать водные ресурсы. Что для этого делается, рассказали на аппаратном совещании.

«В Карагандинской области действуют три организации, подающие сельхозтоваропроизводителям воду для полива, – это РГП «Казводхоз», Канал им. К. Сатпаева, СПК «Красная поляна». Дополнительно КГП «Қарағанды су қоймалары» прорабатывается вопрос подачи поливной воды на орошаемые земли. Для эффективного ведения учета расхода и распределения воды РГП «Казводхоз» внедрены цифровые технологии. Установлено 11 постов с GSM-модемами», – сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурбек Сериков.

По его словам, планируется модернизация системы учета водных ресурсов.

Кроме того, в этом году будут капитально отремонтированы Саранское и Шалгинское водохранилища, плотина Манака. Также запланирована реализация пяти проектов по санации рек Нуры, Солонки и Акбастау.

По информации руководителя управления, разрабатывается ТЭО на строительство трех новых водохранилищ в регионе. В 2023–2024 годах в области по национальному проекту «Зеленый Казахстан» планируется реконструкция 73 км оросительных каналов.

Реализация этих проектов направлена на расширение орошаемого земледелия.

Руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров рассказал о технологиях, которые позволяют экономить поливную воду. Сельхозпредприятия приобретают современные дождевальные установки. Государство субсидирует половину стоимости оборудования. Кроме того, выплачиваются субсидии на доставку поливной воды.

«Реконструкция действующих водохранилищ позволит обеспечить дополнительные объемы поливной воды. Необходимо максимально сохранить действующий водный баланс за счет снижения потерь при регулярном орошении», – подчеркнул аким области Женис Касымбек.