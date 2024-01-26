Работа по увеличению объемов производства продолжается в области Абай

В целях обеспечения продовольствием потребностей населения в области Абай осуществляются меры по дальнейшему развитию всех отраслей агропромышленного комплекса и увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай, в 2023 году сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями области произведено 51,2 тысячи тонн говядины, 17,5 тысячи тонн мяса птицы, 60,1 млн штук куриного яйца, 168 тысяч тонн продовольственного картофеля, 21 тысяча тонн моркови, 3 тысячи тонн лука, 23,3 тысячи тонн белокочанной капусты, 127,3 тысячи тонн растительного масла, 66,1 тысячи тонн муки, 8,5 тысячи тонн хлеба и 2,9 тысячи тонн макаронных изделий.

Всего в целях развития мясного скотоводства в области функционируют 39 откормочных площадок. Из них 11 промышленных видов на 22 тысячи голов (единовременное содержание более 1000 бычков).

На сегодня выпуск молочной продукции осуществляется на 7 молокоперерабатывающих предприятиях общей проектной мощностью 18 тысяч тонн в год (загруженность 50%).

Работа в этом направлении активно продолжается и находится на контроле акимата области Абай.