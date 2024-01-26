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    18:51, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Работа по увеличению объемов производства продолжается в области Абай

    сельское хозяйство
    Фото: пресс-служба акимата области Абай

    В целях обеспечения продовольствием потребностей населения в области  Абай осуществляются меры по дальнейшему развитию всех отраслей агропромышленного комплекса и увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

    По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай, в 2023 году сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями области произведено 51,2 тысячи тонн говядины, 17,5 тысячи тонн мяса птицы, 60,1 млн штук куриного яйца, 168 тысяч тонн продовольственного картофеля, 21 тысяча тонн моркови, 3 тысячи тонн лука, 23,3 тысячи тонн белокочанной капусты, 127,3 тысячи тонн растительного масла, 66,1 тысячи тонн муки, 8,5 тысячи тонн хлеба и 2,9 тысячи тонн макаронных изделий.

    Всего в целях развития мясного скотоводства в области функционируют 39 откормочных площадок. Из них 11 промышленных видов на 22 тысячи голов (единовременное содержание более 1000 бычков).

    На сегодня выпуск молочной продукции осуществляется на 7 молокоперерабатывающих предприятиях общей проектной мощностью 18 тысяч тонн в год (загруженность 50%).

    Работа в этом направлении активно продолжается и находится на контроле акимата области Абай.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Регионы Абайская область Акимат
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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