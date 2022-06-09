9 Июня 2022 18:01

Работа по улучшению инвестклимата в РК будет сопровождаться крупномасштабными реформами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о крупномасштабных реформах в инвестиционной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Системная работа по улучшению инвестиционного климата будет сопровождаться крупномасштабными реформами, направленными сделать Казахстан более сильной страной. Развитие справедливой конкуренции, искоренение коррупции, эффективное государственное управление и улучшение качества человеческого капитала являются обязательными частями в достижении наших целей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

По словам Президента, многие инвесторы обеспокоены отсутствием беспристрастности и справедливости нашей судебной системы.

«Уже были предприняты большие шаги, направленные на реформирование системы, постоянно проводится работа над улучшением законодательства через привлечение юристов с репутацией из других сфер. Очень важная роль МФЦА - международный арбитражный центр функционируют для решения инвестиционных споров. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. По моему указанию Верховный совет по реформам работает над дальнейшей модернизацией судебной системы. Новые подходы в этой сфере скоро станут известны», - заключил Глава государства.