Работа по тушению пожара в области Абай проводится в двух направлениях

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Работа по тушению пожара проводится круглосуточно в основном в двух направлениях – Жерновка-Шульбинск и в районе села Каштак. Об этом сообщил аким области Абай Нурлан Уранхаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Благодаря героическим усилиям всех участников тушения и ликвидации природного пожара в целом удалось достичь ощутимого результата. Так, в районе села Каштак мобилизовано 200 человек личного состава, 30 единиц техники, 3 вертолета. В районе Жерновка-Шульбинск - 300 человек, 40 единиц техники и 9 вертолетов.

«Надо констатировать, что за последние дни площадь пожаров значительно сократилась, работы по тушению пожара находятся на постоянном контроле», - сообщил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества 8 июня произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га.



Как сообщалось, на заседании Правительства аким области Абай Нурлан Уранхаев доложил о ситуации с пожаром в регионе.

«На сегодняшний день общая площадь порядка 60 тысяч га, из них 43 тысячи га - в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение пожара продолжается в двух направлениях - на западе свыше 300 человек принимают участие в тушении пожара, по второму направлению - свыше 200 человек личного состава и техники», - сказал Нурлан Уранхаев.

По словам акима, в ликвидации пожара задействованы 1532 человека, 321 единица техники и 14 вертолетов.

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал расследование касательно масштабного пожара в области Абай.

«Идет расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, расследование посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия. На расследование дано 2 месяца», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.