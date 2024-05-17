Работа по снижению цен в аэропортах ведется в РК

АЗРК совместно с Комитетом гражданской авиации работают по регулированию цен в аэропортах. Об этом на брифинге сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Поступают жалобы на услуги аэропортов в части высоких цен в стерильных зонах, на высокие цены на чай, кофе и так далее. В этой части сейчас с Комитетом гражданской авиации работаем, это в основном Алматы, Астана, — заявил Марат Омаров.

По его словам, АЗРК предоставило доступ к аэропортам для независимых поставщиков, что способствовало выравниванию ситуации.