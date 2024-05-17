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    12:59, 17 Май 2024 | GMT +6

    Работа по снижению цен в аэропортах ведется в РК

    аэропорт
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    АЗРК совместно с Комитетом гражданской авиации работают по регулированию цен в аэропортах. Об этом на брифинге сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Поступают жалобы на услуги аэропортов в части высоких цен в стерильных зонах, на высокие цены на чай, кофе и так далее. В этой части сейчас с Комитетом гражданской авиации работаем, это в основном Алматы, Астана, — заявил Марат Омаров. 

    По его словам, АЗРК предоставило доступ к аэропортам для независимых поставщиков, что способствовало выравниванию ситуации. 

    — Для нас главный индикатор, чтобы цены были как в городе. Особенно те же бренды, как Sturbucks. Это на стыке с Комитетом по регулированию естественных монополий, потому что аэропорты - это естественные монополии, — добавил Марат Омаров. 

    Теги:
    АЗРК Регионы Казахстана Регионы Цены и тарифы Астана Аэропорт Алматы
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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