Работа по противопаводковым мероприятиям проводится в шести регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Паводковая обстановка на территории страны стабильная. За прошедшие сутки подтоплений жилых домов и дорог не зарегистрировано. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Для координации действий служб и формирований гражданской защиты в паводковый период в МЧС функционирует Республиканский оперативный штаб. Аналогичные штабы созданы в 8 регионах: ДЧС Акмолинской, Актюбинской, ВКО, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и СКО.

В целях снижения рисков ЧС, вызванных весенними паводками на территории регионов, силами МИО и подразделениями МЧС за сутки проведены следующие мероприятия: в Акмолинской области с улиц и дворовых территорий произведена откачка 4194,4 м3 талых вод. В Атбасарском районе уложено 570 мешков с инертным материалом. В Целиноградском районе укреплено 250 м дамб. Возведено 115 м новых дамб. В 9 районах и 2 городах очищено более 7 тысяч м каналов и арыков, вывезено 19,7 м3 снега;

В Актюбинской области, в городе Кандыагаше и поселке Жургенева района Айтеке Би, с улиц и дворовых территорий произведена откачка 520 м3 талых вод;

В Восточно-Казахстанской области, городе Усть-Каменогорске и Бескарагайском районе, с улиц и дворовых территорий произведена откачка 1250 м3 талых вод;

В Западно-Казахстанской области, в г. Уральске, Бурлинском, Чингирлауском и Байтерекском районах силами МИО и ДЧС откачано 3726 м3 талых вод. В Таскалинском районе на реке Деркул проведена работа по бурению лунок и резки льда реки. Всего прорезано 161 м льда, на площади 2576 м2;

В Карагандинской области, в Караганде, Темиртау и Нуринском, Осакаровском и Актогайском районах вывезено 401,3 м3 снега, очищено 1170 метров арыков и 9 водопропускных сооружений на дорогах, уложено 20 мешков инертного материала и откачено 10 м3 талых вод;

В Павлодарской области, в Павлодаре и Аксуском, Актогайском, Железинском, Иртышском и Шербактинском районах произведена откачка 113 м3 талых вод;

В Северо-Казахстанской области, Аккайынском и Кызылжарском районах, произведено укрепление 800 м дамб. В районе М.Жумабаева, Айыртауском, Г. Мусрепова, Жамбылском, Уалихановском районах расширено и углублено 0,5 км каналов, очищено 2,5 км каналов, очищено 1,4 км арыков, набрано 300 мешков с инертным, очищено 63 единицы водопропускных сооружений на дорогах.

В проведении профилактических работ задействованы силы и средства МЧС, МИО и ДП в количестве 574 человек, 268 ед. техники и 20 ед. мотопомп.