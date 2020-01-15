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Работа по Президентскому кадровому резерву будет продолжена – Касым-Жомарт Токаев

15 Января 2020 13:12
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Работа по Президентскому кадровому резерву будет продолжена – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что работа по Президентскому кадровому молодежному резерву будет продолжена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня я хочу обратиться ко всей молодежи нашей страны. Процесс обновления является одним из приоритетов моего внутриполитического курса. Работа по формированию кадрового резерва на этом не заканчивается. Она будет продолжена», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с участниками Президентского молодежного кадрового резерва.

По его словам, в резерв войдут и другие мотивированные и достойные молодые люди.

«В предстоящий период будем активно поддерживать предпринимателей, ученых, деятелей культуры, инноваторов и других талантливых молодых людей, готовых строить успешное государство XXI века», - отметил Глава государства.

«Нам нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения. Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в которых нуждается наша страна», - добавил К. Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество, Молодежь, Президентский кадровый резерв,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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