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Работа по обеспечению населения газом будет продолжена - Аскар Мамин

22 Декабря 2021 10:41
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Работа по обеспечению населения газом будет продолжена - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспеченность населения газом на сегодняшний момент составляет свыше 10 млн человек. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Продолжается активная работа по газификации страны. В текущем году реализовано свыше 140 проектов на сумму около 52 млрд тенге, было проложено около 1,8 тысяч км сетей. В этой связи обеспеченность населения газом на сегодняшний момент составляет свыше 10 млн человек. Данная работа будет продолжена», - сказал Премьер-Министр РК на заседании Правительства.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о том, что по итогам текущего года объем добычи нефти в стране составит 85,7 млн тонн.


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#Правительство РК   #ЖКХ   #Аскар Мамин   #Газификация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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