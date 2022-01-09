Работа общественного транспорта поэтапно возобновляется в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 10 января по городу Алматы будут курсировать 11 маршрутов с 7:45 до 20:00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении городской мобильности сообщили, что с 10 января запустят 11 маршрутов под номерами: 34, 118, 38, 205, 206, 16, 11, 128, 141, 65. Движение автобусов будут осуществляться с интервалом в 20-30 минут.

Эти автобусы будут следовать по следующим маршрутам:

№34: Железнодорожный вокзал №1 – Сейфуллина – Абая - Алтынсарина – Мустафина – аль-Фараби и обратно - по маршруту.

№ 118: Райымбека - Саина – Абая – Назарбаева – Толе Би – Калдаякова – Гоголя – Парк культуры и отдыха и обратно - по маршруту.

№ 38: аль-Фараби - ВОАД - Саина -Рыскулова и обратно - по маршруту.

№ 205: рынок «Жетысу» – ВОАД – Толе би – Тимирязева – Саина – аль-Фараби - обратно - по маршруту.

№ 206: Толе би - Саина – прямо по Толе Би – ВОАД (обратно - по маршруту)

№ 16: Толе би - Саина – прямо по Толе Би – Желтоксан/Наурызбай Батыра – Гоголя – Парк Горького (обратно - по маршруту)

№ 11: Саина - Райымбека – прямо по Райымбека – Татибекова – микрорайон Думан (обратно - по маршруту)

№ 128: Саина - Жандосова – Алтынсарина – Абая – Достык – микрорайон Самал (обратно - по маршруту)

№141: Рыскулова - Розыбакиева – Райымбека – Саяхат – Достык – микрорайон Музтау (разворот Бутаковка) (обратно - по маршруту)

№65: Саина - Толе би – Абая – Достык – микрорайон Думан (обратно - по маршруту).

О графике работы транспорта на 11-12 января, а также информации по возобновлению пригородных маршрутов будет сообщено дополнительно. Алматинское метро будет закрыто до окончания режима ЧП.