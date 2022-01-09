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    14:25, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Работа общественного транспорта поэтапно возобновляется в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 10 января по городу Алматы будут курсировать 11 маршрутов с 7:45 до 20:00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении городской мобильности сообщили, что с 10 января запустят 11 маршрутов под номерами: 34, 118, 38, 205, 206, 16, 11, 128, 141, 65. Движение автобусов будут осуществляться с интервалом в 20-30 минут.

    Эти автобусы будут следовать по следующим маршрутам:

    №34: Железнодорожный вокзал №1 – Сейфуллина – Абая - Алтынсарина – Мустафина – аль-Фараби и обратно - по маршруту.

    № 118: Райымбека - Саина – Абая – Назарбаева – Толе Би – Калдаякова – Гоголя – Парк культуры и отдыха и обратно - по маршруту.

    № 38: аль-Фараби - ВОАД - Саина -Рыскулова и обратно - по маршруту.

    № 205: рынок «Жетысу» – ВОАД – Толе би – Тимирязева – Саина – аль-Фараби - обратно - по маршруту.

    № 206: Толе би - Саина – прямо по Толе Би – ВОАД (обратно - по маршруту)

    № 16: Толе би - Саина – прямо по Толе Би – Желтоксан/Наурызбай Батыра – Гоголя – Парк Горького (обратно - по маршруту)

    № 11: Саина - Райымбека – прямо по Райымбека – Татибекова – микрорайон Думан (обратно - по маршруту)

    № 128: Саина - Жандосова – Алтынсарина – Абая – Достык – микрорайон Самал (обратно - по маршруту)

    №141: Рыскулова - Розыбакиева – Райымбека – Саяхат – Достык – микрорайон Музтау (разворот Бутаковка) (обратно - по маршруту)

    №65: Саина - Толе би – Абая – Достык – микрорайон Думан (обратно - по маршруту).

    О графике работы транспорта на 11-12 января, а также информации по возобновлению пригородных маршрутов будет сообщено дополнительно. Алматинское метро будет закрыто до окончания режима ЧП.


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