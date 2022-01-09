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Работа обменных пунктов временно приостановлена в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Января 2022, 23:23
Работа обменных пунктов временно приостановлена в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций временно приостановлена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Во исполнение поручения Главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный банк Казахстана сообщает, что в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса. По мере стабилизации ситуации в городе Алматы и других регионах, а также восстановления каналов связи будут приняты меры по возобновлению торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведению международных платежей и переводов. В связи с этим, деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка РК.

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