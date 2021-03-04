Работа объектов общепита полностью возобновлена в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области разрешена работа объектов общественного питания в рабочие и выходные дни с 09:00 до 24:00 часов с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной службы коммуникаций Туркестанской области.

Между столами необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 2 метров и высаживаться за одним столом не более 4-6 человек. Об этом сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемического контроля Нурбек Нышанов.

Кроме того, разрешена работа детских развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей с наполняемостью не более 30% в рабочие и выходные дни с 09:00 до 21:00 часов.

«Спортивные мероприятия можно будет проводить, соблюдая социальную дистанцию, масочный режим, термометрию, посадка зрителей в шахматном порядке, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного порядка. Проведение поминальных мероприятий с заполнением до 30%, с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима не более 50 человек. Также возобновляется работа передвижных цирков с наполнением до 30%, посадкой зрителей после каждого 2-го места по длине ряда. Работа бильярдных клубов разрешена с наполнением до 30%», - сказал Нурбек Садыкбекулы.

Напомним, в связи с улучшением и стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Туркестанской области с 1 марта текущего года разрешено обучение в смешанном формате учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ и 1-7 классов международных школ.