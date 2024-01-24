Работа над ошибками: как нужно себя вести при землетрясении?

Каждый человек, который находится в зоне сейсмической опасности должен знать алгоритм действий при землетрясении. И ни в коем случае не бежать на лестницу — это нарушение элементарных норм безопасности, рассказал директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев в эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

В эфире программы «Фокус внимания» эксперты обсудили важность информированности населения о правилах безопасности при землетрясении. Алибек Тажибаев отметил, что в теме готовности к подобным чрезвычайным ситуациям главным вопросом становится знание правил.

— Ключевой вопрос в информированности, в культуре реагирования на эти вызовы населения. Каждый человек, который находится в зоне сейсмической опасности должен понимать определённый алгоритм действий, который он должен предпринимать. И ни в коем случае не бежать на лестницу. Это нарушение элементарных норм безопасности. Нужно встать в несущий каркас здания, они должны устоять, — сказал директор Центра аналитических исследований.

По всей республике проводят занятия по реагированию во время чрезвычайных ситуаций в объектах дошкольного и среднего образования, вузах.

Также Заместитель Начальника Департамента предупреждения ЧС МЧС Алтай Мырзабаев о еще одной опасности.

— Сегодня ночью люди вышли из зоны опасности, но всё равно находились возле стен жилого дома. Если он обрушится, то завалит и людей, — сообщил заместитель Начальника Департамента предупреждения ЧС МЧС.

Он напомнил о QR-кодах с картами эвакуации, которые расположены в 10 тысячах домах Алматы. QR-коды установлены в подъездах и содержат информацию о местах эвакуации, обычно это объекты образования и спорткомплексы.

— Жители сейсмоопасных регионов не должны в случае толчков паниковать, нужно заранее подготовить тревожные чемоданчики, обучить детей системе эвакуации, не пользоваться лифтами, а оставаться дома под столом или в ванной, — подытожил Алтай Мырзабаев.

Важно собрать заранее «тревожный чемоданчик», в котором должны быть: сапёрная лопатка, верёвка, котелок для приготовления еды, бумага, тёплая одежда, радио приёмник, спички, лекарство и документы.