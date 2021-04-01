Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер, отметил Глава государства в ходе совещания по мерам противодействия коронавирусной инфекции.

«Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения… Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще.», - заявил Президент РК.

«При прокуратуре должен функционировать колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Межведомственная комиссия при Правительстве совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп», - добавил Касым-Жомарт Токаев.