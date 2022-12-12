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Работа каждого министра и акима будет оцениваться по конкретным и ощутимым результатам - Президент РК

12 Декабря 2022, 10:58
Работа каждого министра и акима будет оцениваться по конкретным и ощутимым результатам - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает МИА «Казинформ».

«Прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса. Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие народа.

Принят План действий по реализации Предвыборной программы. Все его мероприятия должны быть реализованы своевременно и в полном объеме. Работа каждого министра и акима будет оцениваться не на основе статистических докладов и отчетов, а по конкретным и ощутимым результатам», - сказал Глава государства.

Ранее сообщалось, что в расширенном заседании Правительства принимают участие Премьер-Министр РК, Государственный советник, руководство Администрации Президента, члены Правительства, акимы областей, Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.
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