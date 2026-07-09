Работа и жилье для переезда: в Казахстане запустили новый онлайн-сервис

Казахстанцы теперь могут онлайн оценить перспективы переезда, подобрать регион и узнать о вакансиях и мерах поддержки через новый сервис на портале migration.enbek.kz, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.

— На портале migration.enbek.kz запущен цифровой сервис для граждан, рассматривающих возможность добровольного переселения. Платформа позволяет в доступном формате ознакомиться с условиями приема в регионах расселения, а также изучить актуальный список востребованных специальностей для последующего официального трудоустройства, — отметили в Минтруда и соцзащиты РК.

Пользователи могут выбрать интересующую область и сразу получить данные о доступных вакансиях, мерах государственной поддержки, жилищных условиях и других возможностях, предоставляемых участникам программы.

Также особое внимание на портале уделено перечню востребованных профессий. Он помогает соискателям оценить перспективы трудоустройства еще до переезда.

Какие специалисты сегодня наиболее востребованы в регионах Казахстана

Медицина: врачи, медицинские сестры и другие медработники;

Образование: учителя, педагоги дошкольного и среднего образования;

Инженерия: специалисты различных технических направлений;

Сельское хозяйство: агрономы, ветеринары и профильные специалисты;

Транспорт: механизаторы, трактористы и водители;

Рабочие специальности: электромонтеры, электрики, сварщики, токари;

Строительство: каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники;

Управление и социальная сфера: бухгалтеры, экономисты, специалисты в области государственного и социального обслуживания.

Этот список регулярно актуализируется с учетом потребностей региональных рынков труда, что позволяет пользователям получать наиболее достоверную и актуальную информацию. Благодаря этому граждане получают достоверные данные, могут заранее оценить свои шансы и выбрать регион, где их навыки будут максимально востребованы.

Как подчеркнули в Минтруда и соцзащиты РК, интерактивная карта сервиса также содержит сведения о населенных пунктах, социальных объектах, инфраструктуре и контактах для консультаций. Это делает планирование переезда прозрачным и понятным.

Цифровизация услуг на migration.enbek.kz призвана повысить доступность господдержки и помочь гражданам принимать взвешенные, обоснованные решения о смене места жительства.

Напомним, Казахстан изменил правила получения статуса беженца.