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    Работа и жилье для переезда: в Казахстане запустили новый онлайн-сервис

    Казахстанцы теперь могут онлайн оценить перспективы переезда, подобрать регион и узнать о вакансиях и мерах поддержки через новый сервис на портале migration.enbek.kz, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.

    Работа и жилье для переезда: в Казахстане запустили новый онлайн-сервис
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

    — На портале migration.enbek.kz запущен цифровой сервис для граждан, рассматривающих возможность добровольного переселения. Платформа позволяет в доступном формате ознакомиться с условиями приема в регионах расселения, а также изучить актуальный список востребованных специальностей для последующего официального трудоустройства, — отметили в Минтруда и соцзащиты РК.

    Пользователи могут выбрать интересующую область и сразу получить данные о доступных вакансиях, мерах государственной поддержки, жилищных условиях и других возможностях, предоставляемых участникам программы.

    Также особое внимание на портале уделено перечню востребованных профессий. Он помогает соискателям оценить перспективы трудоустройства еще до переезда.

    Какие специалисты сегодня наиболее востребованы в регионах Казахстана

    • Медицина: врачи, медицинские сестры и другие медработники;
    • Образование: учителя, педагоги дошкольного и среднего образования;
    • Инженерия: специалисты различных технических направлений;
    • Сельское хозяйство: агрономы, ветеринары и профильные специалисты;
    • Транспорт: механизаторы, трактористы и водители;
    • Рабочие специальности: электромонтеры, электрики, сварщики, токари;
    • Строительство: каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники;
    • Управление и социальная сфера: бухгалтеры, экономисты, специалисты в области государственного и социального обслуживания.

    Этот список регулярно актуализируется с учетом потребностей региональных рынков труда, что позволяет пользователям получать наиболее достоверную и актуальную информацию. Благодаря этому граждане получают достоверные данные, могут заранее оценить свои шансы и выбрать регион, где их навыки будут максимально востребованы.

    Как подчеркнули в Минтруда и соцзащиты РК, интерактивная карта сервиса также содержит сведения о населенных пунктах, социальных объектах, инфраструктуре и контактах для консультаций. Это делает планирование переезда прозрачным и понятным.

    Цифровизация услуг на migration.enbek.kz призвана повысить доступность господдержки и помочь гражданам принимать взвешенные, обоснованные решения о смене места жительства.

    Напомним, Казахстан изменил правила получения статуса беженца.

    Минтруда и соцзащиты РК Общество Переселение Цифровизация
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор