Казахстан изменил правила получения статуса беженца

Соответствующие изменения внесены приказом министра труда и социальной защиты населения от 30 июня 2026 года.

Согласно новым положениям, беженцем считается иностранный гражданин или лицо без гражданства, находящееся за пределами страны своего гражданства или постоянного проживания вследствие обоснованных опасений преследования по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений и не способное либо не желающее пользоваться защитой своего государства.

Для получения статуса беженца необходимо подать письменное ходатайство в местные исполнительные органы по вопросам занятости населения. Сделать это необходимо в течение пяти календарных дней с момента прибытия в Казахстан либо со дня, когда человек узнал о возникновении обстоятельств, вследствие которых он может подвергнуться преследованию.

К ходатайству необходимо приложить документы, удостоверяющие личность заявителя.

Также уточняется порядок выдачи свидетельства лица, ищущего убежище. Документ выдается иностранным гражданам и лицам без гражданства старше 18 лет сроком на три месяца. Он подтверждает законность пребывания на территории Казахстана на период рассмотрения вопроса о признании лица беженцем.

При обращении за воссоединением семьи заявителю потребуется предоставить документы, подтверждающие наличие родственных связей. При этом собеседования с лицом, ищущим убежище, и иностранным гражданином, к которому оно прибыло для воссоединения семьи, проводятся отдельно.

Изменения вступят в силу 18 июля 2026 года.

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана предложило обновить правила выдачи проездных документов для лиц со статусом беженца.