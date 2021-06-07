Работа фонтанов ограничивается в Алматы: причину назвал Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Работа фонтанов в общественных местах ограничивается в Алматы. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК санврач отметил, что фонтаны являются источником заражения не только коронавирусной инфекции.

«Много лет назад, если вы помните, в Алматы была вспышка, связанная с фонтанами - паразитарное заболевание. Поэтому перед управлением зеленой экономики поставлена задача, чтобы во всех местах, где имеются фонтаны, были предупреждающие знаки о том, что нельзя купаться в них, а также поставлена задача еженедельно проводить дезинфекцию фонтанов. Работа фонтанов взята под контроль. Будут ограничения в фонтанах, расположенных в центральном парке отдыха и фонтанах, дающих туманообразный эффект. Работа таких фонтанов в период пандемии будет прекращена», - пояснил он.

Он призвал родителей следить за детьми и воздержаться от посещения парковых зон и фонтанов.

«Фонтаны необходимы нам для создания комфортных условий в период жаркого лета», - добавил он.

Кроме того, он заметил, что фонтан, дающий туманообразный эффект напротив гостиницы «Казахстан» на пресечении улиц Достык - Курмангазы, закрылся по инициативе самого владельца комплекса. Он не входит в систему фонтанов обслуживания городским управлением зеленой экономики.

«По техническим причинам он был закрыт. Конечно же, это сделано правильно. После этого мы оценили. Считаем, что туманообразные фонтаны, где бегают дети и жаркая погода, высокая влажность, это идеальные условия для распространения коронавирусной инфекции, не только КВИ, но и других инфекции, в том числе паразитарных заболеваний», - заявил он.