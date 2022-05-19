19 Мая 2022 19:02

Работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определяющую роль в формировании привлекательного бизнес-климата играет эффективность реализации всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства считает, что формирование привлекательного бизнес-климата включает в себя не только изменение законов и предоставление государственных субсидий. Определяющую роль здесь играет эффективность реализации всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне.

«Я обращаюсь к присутствующим здесь акимам. Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном они представлены в областях и поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения», - обратился Глава государства к акимам в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса.

Президент подчеркнул, что работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях.

«Такие встречи мы будем продолжать, они будут носить деловой характер», - добавил Касым-Жомарт Токаев.