Рабочую группу по вопросам строительства совместно с акиматом Нур-Султана намерены создать в «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центральном офисе РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» состоялась отчетная встреча директора региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Алмата Джунусова с представителями строительного бизнеса столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи были обсуждены итоги проделанной работы РПП «Атамекен» в строительной отрасли за 2019 год.



«Актуальные проблемы бизнеса в столице - это сбыт, финансирование, вопросы инфраструктуры, очень много вопросов связано с деятельностью государственных структур. Мы хотим создать рабочую группу по вопросам архитектуры, строительства, земельных отношений совместно с акиматом и другими организациями», - рассказал директор РПП «Атамекен» Алмат Джунусов.



В ходе совещания также обсуждались актуальные вопросы в сфере строительного бизнеса. Особое внимание было уделено развитию человеческого капитала, массовому предпринимательству, нефинансовой поддержке.



«В текущем году мы планируем рассмотреть обращения предпринимателей по поводу действий государственных органов и выявить системные проблемы, содействовать в финансировании предприятий, а также оказать поддержку проектам в рамках «Экономики простых вещей». Самое важное - это открытие учебных центров при предприятиях», - добавил Алмат Джунусов.



В совещании приняли участие представители РПП «Атамекен», акимата города Нур-Султан, ведущие строительные компании, а также члены РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», поставщики услуг и эксперты.

